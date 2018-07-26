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Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за него замуж

Влад Топалов подарил Регине Тодоренко кольцо, сделав своей возлюбленной предложение выйти за него замуж. О дате свадьбы в настоящее время пока ничего не известно.

Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за него замуж


Радостным событием Регина Тодоренко поделилась со своими поклонниками при помощи социальных сетей. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой она демонстрирует новое кольцо на безымянном пальце. Подобного развития событий поклонники ожидали от пары давно, поэтому данная новость не стала неожиданной.

Роман между Региной Тодоренко и Владом Топаловым развивается весьма стремительно, их отношения становятся всё серьёзнее. В феврале нынешнего года стало известно о чувствах между молодыми людьми, после этого начали появляться публикации, которые подтверждают слухи. Неделю назад пара заявила о своих отношениях официально, а сегодня певец сделал телеведущей предложение, на которое она ответила согласием.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:23
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