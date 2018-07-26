Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за него замуж

Радостным событием Регина Тодоренко поделилась со своими поклонниками при помощи социальных сетей. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой она демонстрирует новое кольцо на безымянном пальце. Подобного развития событий поклонники ожидали от пары давно, поэтому данная новость не стала неожиданной.Роман между Региной Тодоренко и Владом Топаловым развивается весьма стремительно, их отношения становятся всё серьёзнее. В феврале нынешнего года стало известно о чувствах между молодыми людьми, после этого начали появляться публикации, которые подтверждают слухи. Неделю назад пара заявила о своих отношениях официально, а сегодня певец сделал телеведущей предложение, на которое она ответила согласием.