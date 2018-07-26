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Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка 64-летнему миллиардеру из Египта

Ксения Дели – бывшая возлюбленная певца Егора Крида родила ребёнка миллиардеру из Египта. Девушка в 2016 году вышла замуж за египетского миллиардера Осама Фати Рабах аль-Шарифу, которому сейчас 64 года, и живёт за границей.

Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка 64-летнему миллиардеру из Египта


О беременности модели Ксении Дели заговорили после того как она в Instagram на своей странице опубликовала фото с округлившимся животом. Тогда же девушка написала, что очень счастлива и добавила хэштег, который указывает на её интересное положение.

В настоящее время стало известно, Ксения Дели родила дочь, при этом сама она никак не комментировала рождение ребёнка. Незадолго до родов девушка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своим супругом. В комментарии к данному снимку девушка благодарила мужа за любовь и за будущего ребёнка.

Поклонники Ксении Дели выразили надежду на то, что в скором времени она опубликует снимок своей дочурки. Где проходили роды, и какое имя выбрали для дочери родители, пока не сообщается.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:45
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