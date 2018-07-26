Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка 64-летнему миллиардеру из Египта

О беременности модели Ксении Дели заговорили после того как она в Instagram на своей странице опубликовала фото с округлившимся животом. Тогда же девушка написала, что очень счастлива и добавила хэштег, который указывает на её интересное положение.В настоящее время стало известно, Ксения Дели родила дочь, при этом сама она никак не комментировала рождение ребёнка. Незадолго до родов девушка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своим супругом. В комментарии к данному снимку девушка благодарила мужа за любовь и за будущего ребёнка.Поклонники Ксении Дели выразили надежду на то, что в скором времени она опубликует снимок своей дочурки. Где проходили роды, и какое имя выбрали для дочери родители, пока не сообщается.