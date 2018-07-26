Разработчики запустили тестирование бета-версии нового интерфейса «Яндекс. Директ»
Разработчиками «Яндекса» представлена бета-версия Директа, которая предоставляет возможность для тестирования обновления. Испытать предлагается новый интерфейс системы, оснащенный новыми возможностями. Основу всех изменений составляет управление от статистики. Для первых пользователей обновленного Директа будет предоставлено соответствующее уведомление.
В ближайшее время «Яндекс» планирует запуск Директа для всех клиентов. Включен в последние обновления новый вид таблицы, с помощью которой можно решать несколько задач, а так же управлять рекламным кабинетом. Содержание страницы «Мои кампании» дополнилось шапкой фильтров, данный элемент позволяет расположить на главном экране отобранные необходимые кампании. Так же появилась возможность навигации по основным объектам, действия сопровождаются функциями перехода к соответствующему Мастеру отчетов.
Так же, разработчиками добавлена функция «Подбор фраз», использующая статистику инструмента Wordstat. Особо отмечается, что возможности старого интерфейса «Яндекс. Директа» будут отключены после проведения полного цикла проверок всех возможностей обновленной версии.