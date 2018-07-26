PlayStation Store запустил летнюю распродажу игр для приставки PS4
Фирменный магазин PlayStation Store запустил летнюю акцию, в рамках которой пользователи могут приобрести игры для консоли PS4 по привлекательным ценам. Отмечается, что на Россию акция тоже распространяется. Сейчас некоторые популярные игры можно прибрести в намного дешевле.
К примеру, Star Wars Battlefront II сейчас доступна всего за 1299 рублей, тогда как в обычное время ее предлагают за 3999 рублей. «Assassin’s Creed: Истоки» продается за 2199 рублей. Gran Turismo Sport, Grand Theft Auto V и Bravo Team предоставляют за 1299 рублей. Различные дополнения к этим играм доступны со скидкой в 60%. Для владельцев подписки PS Plus полагается дополнительный дисконт в 10%.
8 августа стоит ждать появление скидок на другие игры для PlayStation 4.
Стоит отметить, что подобные предложения действуют до 22 августа включительно.
К примеру, Star Wars Battlefront II сейчас доступна всего за 1299 рублей, тогда как в обычное время ее предлагают за 3999 рублей. «Assassin’s Creed: Истоки» продается за 2199 рублей. Gran Turismo Sport, Grand Theft Auto V и Bravo Team предоставляют за 1299 рублей. Различные дополнения к этим играм доступны со скидкой в 60%. Для владельцев подписки PS Plus полагается дополнительный дисконт в 10%.
8 августа стоит ждать появление скидок на другие игры для PlayStation 4.
Стоит отметить, что подобные предложения действуют до 22 августа включительно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00