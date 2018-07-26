Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать восьмой сезон «Игры престолов»
Один топ-менеджеров HBO Кейси Блойс сказал, что финальный восьмой сезон «Игры престолов» стоит ожидать в первой половине следующего года. Таким образом, до старта новой части сериала осталось меньше одного года.
Как бы там ни было, Блойс не озвучил точную дату премьеры. Ожидается, что она состоится весной или в середине лета.
Кроме премьеры Блойс также обсудил сам восьмой сезон. Он не рассказал какие-либо подробности, однако глава HBO утверждает, что финал будет захватывающим.
Кроме этого Блойс сообщил о намерениях компании начать работу над спин-оффом «Игры престолов» зимой следующего года. На данный момент продюсеры занимаются поиском постановщика, который будет работать по сценарию Джейн Голден.
Напомним, что восьмой сезон принесет публике шесть новых серий. Интересно, что в основу сюжета заложены еще не выпущенные книги Джорджа Мартина.
Как бы там ни было, Блойс не озвучил точную дату премьеры. Ожидается, что она состоится весной или в середине лета.
Кроме премьеры Блойс также обсудил сам восьмой сезон. Он не рассказал какие-либо подробности, однако глава HBO утверждает, что финал будет захватывающим.
Кроме этого Блойс сообщил о намерениях компании начать работу над спин-оффом «Игры престолов» зимой следующего года. На данный момент продюсеры занимаются поиском постановщика, который будет работать по сценарию Джейн Голден.
Напомним, что восьмой сезон принесет публике шесть новых серий. Интересно, что в основу сюжета заложены еще не выпущенные книги Джорджа Мартина.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:45