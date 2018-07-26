Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать восьмой сезон «Игры престолов»

Как бы там ни было, Блойс не озвучил точную дату премьеры. Ожидается, что она состоится весной или в середине лета.Кроме премьеры Блойс также обсудил сам восьмой сезон. Он не рассказал какие-либо подробности, однако глава HBO утверждает, что финал будет захватывающим.Кроме этого Блойс сообщил о намерениях компании начать работу над спин-оффом «Игры престолов» зимой следующего года. На данный момент продюсеры занимаются поиском постановщика, который будет работать по сценарию Джейн Голден.Напомним, что восьмой сезон принесет публике шесть новых серий. Интересно, что в основу сюжета заложены еще не выпущенные книги Джорджа Мартина.