АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать восьмой сезон «Игры престолов»

Один топ-менеджеров HBO Кейси Блойс сказал, что финальный восьмой сезон «Игры престолов» стоит ожидать в первой половине следующего года. Таким образом, до старта новой части сериала осталось меньше одного года.

Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать восьмой сезон «Игры престолов»


Как бы там ни было, Блойс не озвучил точную дату премьеры. Ожидается, что она состоится весной или в середине лета.
Кроме премьеры Блойс также обсудил сам восьмой сезон. Он не рассказал какие-либо подробности, однако глава HBO утверждает, что финал будет захватывающим.

Кроме этого Блойс сообщил о намерениях компании начать работу над спин-оффом «Игры престолов» зимой следующего года. На данный момент продюсеры занимаются поиском постановщика, который будет работать по сценарию Джейн Голден.

Напомним, что восьмой сезон принесет публике шесть новых серий. Интересно, что в основу сюжета заложены еще не выпущенные книги Джорджа Мартина.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки
Крымские АЗС поплатились за завышение расценок на
Федор Смолов лишился звания самого сексуального
Разработчики запустили тестирование бета-версии
Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в
Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту
Филипп Киркоров признался, что любит Ольгу Бузову
Новый алгоритм отличит вежливую беседу от диалога
Маленькая Василиса Рапунцель страдает от ужасных
«Настоящее дно»: участник «Дом-2» пришел на
PlayStation Store запустил летнюю распродажу игр
Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать
Суперкар Ferrari Enzo Шумахера выставлен на
Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина
Дарью Пынзарь на морском курорте хейтеры
Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с
Маргарита Овсянникова возмущенна поведение
«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает
LG V20 начал получать обновление операционной
В России стартовали продажи маршрутизатора
Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3
Ученые составили радиационную карту спутника
«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о
«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими
Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в
Ученые оценили ущерб Большому Барьерному рифу
Лунный камень считается посланником иных миров и
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с
Просмотреть все новости