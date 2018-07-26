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Суперкар Ferrari Enzo Шумахера выставлен на продажу

Стало известно, что суперкар Ferrari Enzo, которым владел Шумахер, решили продать. Сообщается, что за все время автомобиль проехал 8363 километров, а более 5 тысяч из них наездил сам гонщик. Пока что неизвестно, какую цену запросят за эту модель.

Суперкар Ferrari Enzo Шумахера выставлен на продажу


Стоит отметить, что данный автомобиль Шумахера продают не первый раз. Ранее после случая на горнолыжном курорте в Германии автомобиль был продан за 1 миллион долларов. Вместе с этой моделью также продали гоночную версию Ferrari FXX.

Ferrari Enzo представляет собой спортивную машину, в салоне которой имеется два кресла. Авто работает на основе 12-цилиндрового двигателя, объем которого 6 литров. Предельная мощность системы составляет 660 лошадиных сил. До 100 км/час Ferrari Enzo способен разогнаться за 3,6 секунды. Максимальный показатель на спидометре 350 км/час.
 
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Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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