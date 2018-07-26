Суперкар Ferrari Enzo Шумахера выставлен на продажу

Стоит отметить, что данный автомобиль Шумахера продают не первый раз. Ранее после случая на горнолыжном курорте в Германии автомобиль был продан за 1 миллион долларов. Вместе с этой моделью также продали гоночную версию Ferrari FXX.Ferrari Enzo представляет собой спортивную машину, в салоне которой имеется два кресла. Авто работает на основе 12-цилиндрового двигателя, объем которого 6 литров. Предельная мощность системы составляет 660 лошадиных сил. До 100 км/час Ferrari Enzo способен разогнаться за 3,6 секунды. Максимальный показатель на спидометре 350 км/час.