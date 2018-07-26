LG V20 начал получать обновление операционной системы до версии Android 8.0 Oreo

Стоит напомнить, что почти два месяца назад LG Electronics начала выпускать Android 8.0 Oreo для LG G6. После этого представители бренда дали обещание, что LG V20 и G5 тоже получат свою версию этой платформы. До этого LG V20 работал на основе Android 7.0 Nougat.То, что новая версия программной среды вышла только на территории Южной Кореи, соответствует политике компании, поскольку так руководство LG поступает всегда.Известно, что размер установочного пакета данных составит 1,6 гигабайта. Вместе с новой ОС разработчики также внедрили возможность отключения домашней кнопки при работе с приложениями. Кроме этого интегрирован кодек LDAC для проигрывания через Bluetooth-гарнитуру.