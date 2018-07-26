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В России стартовали продажи маршрутизатора TP-Link Archer C4000

На российский рынок вышел новый маршрутизатор TP-Link Archer C4000, который пользователь сможет установить у себя дома. Сообщается, что стоимость устройства составляет 19 тысяч рублей.

В России стартовали продажи маршрутизатора TP-Link Archer C4000


Известно, что TP-Link Archer C4000 работает по таким стандартам как IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Аппарат имеет два диапазона передачи данных – 5 ГГц со скоростью до 1625 Мбит/сек и 2,4 ГГц со скоростью до 75 Мбит/сек. Благодаря этому маршрутизатор получился довольно производительным и он сможет работать в условиях высоких нагрузок.

Роутер основан на 4-ядерном процессоре с частотой 1,8 ГГц. Компанию ему составили три модуля для Wi-Fi. В корпусе можно увидеть четыре интерфейса типа LAN, один WAN, а также порты USB 3.0 и USB 2.0. Сигнал раздается с помощью шести антенн.

Также разработчики установили технологию увеличения площади покрытия Wi-Fi, которая называется Range Boost. За безопасность отвечает опция HomeCare. Она позволит заблокировать вредоносные сайты, а также уберечь домашнюю сеть от взлома.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00
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