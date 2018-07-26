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Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3

Бренд Polestar, который занимается выпуском электрических спортивных автомобилей под руководством Volvo Car Group, разрабатывает новый электрокар. Он должен стать прямым конкурентом американской модели Tesla Model 3. Сообщается, что название новинки будет Polestar 2, и покажут его в марте на Женевском автосалоне.

Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3


Известно, что автомобиль будет основан на платформе представленного два года назад концепта. Что касается мощности и эффективности силовой установки, то на одном заряде электромобиль сможет проезжать до 560 километров. Предельная мощность мотора окажется на уровне 400 л.с.

Начало серийного производства авто запланировано на 2019 год. Стоимость новинки должна быть на уровне 39 400 - 65 700 долларов в зависимости от модификации. Позже производители собираются представить кроссовер Polestar 3.

Polestar 2 будет первым автомобилем для бренда, который станет работать на аккумуляторах.
 
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Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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