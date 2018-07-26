Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3

Известно, что автомобиль будет основан на платформе представленного два года назад концепта. Что касается мощности и эффективности силовой установки, то на одном заряде электромобиль сможет проезжать до 560 километров. Предельная мощность мотора окажется на уровне 400 л.с.Начало серийного производства авто запланировано на 2019 год. Стоимость новинки должна быть на уровне 39 400 - 65 700 долларов в зависимости от модификации. Позже производители собираются представить кроссовер Polestar 3.Polestar 2 будет первым автомобилем для бренда, который станет работать на аккумуляторах.