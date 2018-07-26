Ученые составили радиационную карту спутника Юпитера
Ученые провели исследование радиационных точек Европы. Благодаря этим данным специалисты NASA смогут в большей мере подготовить проект Europa Clipper, в рамках которого планируется посадить на планету два исследовательских зонда.
Отмечается, что из-за соседства Европы с мощнейшими радиационными поясами Юпитера, радиационный фон на поверхности спутника очень высок и превышает земные пределы в миллионы раз. Это значит, что космонавт получит смертельную дозу облучение за сутки. Также повышенный уровень радиации негативно скажется на исследовательских миссиях и помешает работе оборудования. Самое главное, что радиация может убить органику в верхних слоях океана Европы. Таким образом, будет сложнее получить какие-либо значимые результаты.
Специалисты и Лаборатории реактивного движения NASA составили карту радиационных зон Европы. Было установлено, что в разных областях объекта разный уровень излучения. К примеру, на экваторе увеличенный фон, а в полярных широтах уровень радиации сравнительно небольшой.
Также было установлено, что органика при таком раскладе может долгое время сохраняться на глубине 20 см в низких широтах и на глубине 1 см в высоких и средних широтах.