АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Ученые составили радиационную карту спутника Юпитера

Ученые провели исследование радиационных точек Европы. Благодаря этим данным специалисты NASA смогут в большей мере подготовить проект Europa Clipper, в рамках которого планируется посадить на планету два исследовательских зонда.

Ученые составили радиационную карту спутника Юпитера


Отмечается, что из-за соседства Европы с мощнейшими радиационными поясами Юпитера, радиационный фон на поверхности спутника очень высок и превышает земные пределы в миллионы раз. Это значит, что космонавт получит смертельную дозу облучение за сутки. Также повышенный уровень радиации негативно скажется на исследовательских миссиях и помешает работе оборудования. Самое главное, что радиация может убить органику в верхних слоях океана Европы. Таким образом, будет сложнее получить какие-либо значимые результаты.

Ученые составили радиационную карту спутника Юпитера


Специалисты и Лаборатории реактивного движения NASA составили карту радиационных зон Европы. Было установлено, что в разных областях объекта разный уровень излучения. К примеру, на экваторе увеличенный фон, а в полярных широтах уровень радиации сравнительно небольшой.

Также было установлено, что органика при таком раскладе может долгое время сохраняться на глубине 20 см в низких широтах и на глубине 1 см в высоких и средних широтах.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LG V20 начал получать обновление операционной
В России стартовали продажи маршрутизатора
Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3
Ученые составили радиационную карту спутника
«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о
«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими
Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в
Ученые оценили ущерб Большому Барьерному рифу
Лунный камень считается посланником иных миров и
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Максим Галкин вмешался в конфликт Земфиры с
«У нас будет третий сын!»: Экс-звезды «Дома-2»
Порнозвезда Екатерина Самбука готовится к
Бывшая жена Кузьмина обвинила Аллу Пугачёву в
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее ожидаемых в
Волочкова в полупрозрачном боди села на
Некоторые виды животных являются долгожителями на
Ученые обнаружили останки самых больших стоп
Екатерина Андреева испытывает гордость за отказ
Кристина Кузьмина смогла победить рак
Влад Топалов предложил Регине Тодоренко выйти за
Хейтеры предложили Ольге Бузовой «купить грудь»
Деми Ловато после передозировки пришла в сознание
Телезрители «Дома-2» уверены, что Андрей Черкасов
ESA представило удивительное изображение ударных
Зрители «Дома-2» уверены, что мать Ильи Яббарова,
«Бузова покусала?»: пользователи посмеялись над
NASA опять сокращает бюджет миссии телескопа
В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9
Просмотреть все новости