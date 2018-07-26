ESA представило удивительное изображение ударных кратеров на Луне
Официальный астрофотограф Европейской южной обсерватории Мигель Кларо сфотографировал красочное изображение сцены лунного пейзажа, показывающего группу ударных кратеров на Луне.
Мигель Кларо - профессиональный фотограф, автор и научный коммуникатор, базирующийся в Лиссабоне, создает захватывающие образы ночного неба. В качестве фоторепортера Европейской южной обсерватории, члена The World At Night и официального астрофотографа заповедника Темного неба Alqueva, он специализируется на астрономических снимках, соединяющих Землю и ночное небо. Последний его снимок впечатляет - это «Летающий над лунным кратером Аристотель и Рима Театетуса», группа кратеров на Луне.
«Я захватил это изображение с высоким разрешением из Обсерватории Cumeada, штаб-квартиры заповедника Dark Sky Alqueva в Португалии, используя телескоп Celestron C14 EdgeHD XLT с астрофотографией камеры ZWO ASI174MC.» - сообщил фотограф.
В верхнем левом углу изображения находится Аристотеть, крупный ударный кратер. При диаметре 87 километров Аристотеть имеет сложную границу, увенчанную вершинами, которые поднимаются на высоту 3350 метров над кратерным полом. Внутренние стены широкие и мелко террасированные, а валуны имеют в целом радиальную структуру бугорков.
Непосредственно к югу от Аристотеля находится чуть меньший кратер, Евдокс, который составляет 67 км. Почти на фотографии находится кратер Кассини, содержащий два небольших кратера, известных как Кассини А и Кассини Б. Маленькие кратеры имеют ширину всего 15 км и 9 км, а диаметр более крупного кратера составляет около 57 км.
От нижнего центра до нижнего края изображения видны две основные решетки или мелкие канавки. Один, известный как Рима Калипп, измеряет длину в 20 км. Другой, Рима Театетуса, имеет длину 25 км. Справа видны еще два крупных кратера Аристилл с диаметром 55 км, а под ним - кратер Autolycus диаметром 39 км.