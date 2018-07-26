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NASA опять сокращает бюджет миссии телескопа WFIRST

Миссия астрофизики NASA, которая прошла ключевую веху после сокращения затрат, изучает потенциальные дополнительные сокращения для одного из своих инструментов. А именно – для телескопа нового поколения WFIRST.

NASA опять сокращает бюджет миссии телескопа WFIRST


На собрании 24 июля Консультативного комитета астрофизики NASA Джефф Крук, исследователь проекта широкодиапазонного инфракрасного телескопа (WFIRST), сказал, что в штаб-квартире агентства был запрошен проект, чтобы изучить дополнительные пути, позволяющие снизить затраты на инструмент коронографа космического корабля, который уже был понижен до демонстрации технологий.

«Нас попросили провести исследование в штаб-квартире по дополнительному сокращению расходов на коронографию», - сказал он.

Крук не обсуждал, что может привести к дополнительным сокращениям расходов на инструмент. Миссия ранее внесла ряд изменений в коронографию, переклассифицировав ее как демонстрацию технологий, а не полноценный научный инструмент, в рамках усилий, предпринятых в прошлом году, чтобы сократить оценочную стоимость миссии до 3,2 млрд. долл. США.

Те предыдущие сокращения инструмента, точно блокирующие свет от отдельных звезд, чтобы иметь возможность непосредственно наблюдать за пыльными дисками или планетами, вращающимися вокруг этих звезд, уменьшат количество масок и фильтров, используемых инструментом, до «минимального набора», который может продемонстрировать технологии инструмента. Сокращения, которые были утверждены NASA после независимого обзора, показали, что WFIRST на несколько сотен миллионов долларов превышает оценочную стоимость в 3,2 миллиарда долларов, позволили миссии вернуться к этой капитализации и продолжить.

WFIRST также потерял некоторые возможности для своего основного инструмента - широкоформатного тепловизора. Крук поведал, что Канадское космическое агентство весной сообщило, что не сможет внести вклад в интегральный полевой канал, элемент этого инструмента, который будет выполнять спектры на отдельных участках поля зрения.

«Это была одна из центральных частей программы сверхновой. Это существенное изменение», - сказал он. Инструмент обеспечил бы достаточно качественный спектр каждой исследуемой сверхновой, чтобы измерить ее красное смещение или расстояние.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 07:05
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