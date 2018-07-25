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Студенты-астрономы обнаружили основы для формирования малоисследованных массивных звезд

В течение трех лет Дженни Калахан руководила студентами Университета Аризоны (США) в исследованиях, чтобы помочь разгадать тайну рождения самых массивных звезд галактики.

Студенты-астрономы обнаружили основы для формирования малоисследованных массивных звезд


«В астрономии все еще остается довольно открытый вопрос, когда дело доходит до массивного звездообразования. Как звезды с массой более восьми солнечных, образуются из облаков пыли и газа?», - сказал Калахан.

Теории о том, сколько газа и времени требуется для создания звезды массой с Солнце, могут быть доказаны посредством наблюдений, потому что каждый этап жизни солнцеподобной звезды можно увидеть по всей галактике. Но астрономам еще предстоит понять, как рождаются звезды, более чем в восемь раз превышающие массу нашего Солнца. Звезды такого размера взрываются на сверхновых в конце их жизни, оставляя черные дыры или нейтронные звезды.

Одна из теорий - формирование массивных ядер, говорит Янси Ширли, адъюнкт-профессор отдела астрономии. Массивные ядра представляют собой плотные коллекции газа, в несколько раз большие, чем звезды, которые они создают. Для массивных звезд ядра должны быть как минимум в 30 раз больше массы нашего Солнца.

«У нас возникают проблемы с поиском таких объектов», - сказала Ширли.

Другая теория состоит в том, что множественные ядра с малой массой образуются внутри газового скопления. Маломощные ядра растут по мере конкуренции за материал в скоплении, и, в конце концов, одно из ядер растет достаточно большим, чтобы сформировать массивную звезду.

Первым шагом в ответе на вопрос является идентификация самой ранней фазы звездообразования, поэтому Калахан решила найти комки, демонстрирующие признаки рушительного движения газа, называемого «притоком».

Калахан выбрал 101 объект из списка более чем 2000 огромных, холодных и, казалось бы, беззвездных облаков газа, называемых беззвездными компиляторами, или ГТК. Хотя астрономы изучали ГТК в прошлом, многие из них были сосредоточены на самых ярких и массивных объектах. Исследование Калахана было уникальным в том, что это было слепое наблюдение.

Изменяя в размерах от нескольких сотен раз массу нашего Солнца до нескольких тысяч солнечных масс, выбранные ГТК Калахан являются репрезентативной выборкой всех газовых облаков, которые могут образовывать массивные звезды.

Анализируя длины волн, Калахан определила шесть ГТК, которые показали контрольные признаки краха, что говорит о том, что газовый коллапс происходит быстро, составляя лишь 6% от процесса формирования массивных звезд.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:05
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