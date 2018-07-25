Хейтеры назвали Анастасию Костенко костлявой ведьмой
Мы уже сообщали, что пару недель назад жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко наконец стала мамочкой.
Девушка родила спортсмену прелестную дочурку.
Скорость, с которой Настя вернулась в былую форму, шокировала пользователей Инстаграма. Также на днях Костенко опубликовала рекламный пост, где девушка облачена в голубой брючный костюм.
У подписчиков фигура вызвала настоящий восторг, правда, были и недовольные.
Хейтеры удивились костлявости девушки и назвали её из-за этого ведьмой. Многие также убеждены, что Анастасия сбросила чрезвычайно много веса и сейчас выглядит как настоящая анорексичка.
Такие подписчики говорят, что модели надо поправиться.
Девушка родила спортсмену прелестную дочурку.
Скорость, с которой Настя вернулась в былую форму, шокировала пользователей Инстаграма. Также на днях Костенко опубликовала рекламный пост, где девушка облачена в голубой брючный костюм.
У подписчиков фигура вызвала настоящий восторг, правда, были и недовольные.
Хейтеры удивились костлявости девушки и назвали её из-за этого ведьмой. Многие также убеждены, что Анастасия сбросила чрезвычайно много веса и сейчас выглядит как настоящая анорексичка.
Такие подписчики говорят, что модели надо поправиться.