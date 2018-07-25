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Хейтеры назвали Анастасию Костенко костлявой ведьмой

Мы уже сообщали, что пару недель назад жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко наконец стала мамочкой.

Девушка родила спортсмену прелестную дочурку.

Хейтеры назвали Анастасию Костенко костлявой ведьмой

Скорость, с которой Настя вернулась в былую форму, шокировала пользователей Инстаграма. Также на днях Костенко опубликовала рекламный пост, где девушка облачена в голубой брючный костюм.

У подписчиков фигура вызвала настоящий восторг, правда, были и недовольные.

Хейтеры удивились костлявости девушки и назвали её из-за этого ведьмой. Многие также убеждены, что Анастасия сбросила чрезвычайно много веса и сейчас выглядит как настоящая анорексичка.

Такие подписчики говорят, что модели надо поправиться.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:49
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