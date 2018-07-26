Эксперты назвали ТОП-10 наиболее ожидаемых в России авто в 2019 году

В десятке ТОП стоит отметить седан Volkswagen Jetta новой генерации. Его премьера состоялась в начале этого года. Это авто в РФ прибудет не ранее будущего года. Седан под капот получит 1,4/2,0 – литровые двигатели, генерирующие 150 и 174 л.с. Мотор сможет работать с шестискоростной МКПП, восьмиступенчатой АКПП. На втором месте оказался Volkswagen Golf восьмой генерации. Авто расценивается в 1 429 900 российских рублей. Данное транспортное средство оснащается 1,4-литровым мотором на 125 л.с., который работает с КПП DSG. Тройку ТОП замыкает японский кроссовер версии Toyota RAV4, который построен на новой архитектуре TNGA. Остальные параметры кроссовера не изменятся.В пятёрку ТОП вошёл новый чешский кроссовер версии за 1,25 млн руб, французский кроссовер версии Renault Duster, с современным оформлением интерьера, экстерьера. Десятка ТОП представлена также Mercedes-Benz GLS и LADA 4X4. Далее следуют Audi A3 и BMW 3 Series. Замыкает рейтинг BMW Z4.