Эксперты назвали ТОП-10 наиболее ожидаемых в России авто в 2019 году
Ведущие мировые автокомпании несмотря на сложившийся кризис увеличивают в России модельные свои ряды. Экспертами "АВТОСТАТ" составлен рейтинг самых ожидаемых новинок, которые на российский авторынок должны выйти в 2019 году.
В десятке ТОП стоит отметить седан Volkswagen Jetta новой генерации. Его премьера состоялась в начале этого года. Это авто в РФ прибудет не ранее будущего года. Седан под капот получит 1,4/2,0 – литровые двигатели, генерирующие 150 и 174 л.с. Мотор сможет работать с шестискоростной МКПП, восьмиступенчатой АКПП. На втором месте оказался Volkswagen Golf восьмой генерации. Авто расценивается в 1 429 900 российских рублей. Данное транспортное средство оснащается 1,4-литровым мотором на 125 л.с., который работает с КПП DSG. Тройку ТОП замыкает японский кроссовер версии Toyota RAV4, который построен на новой архитектуре TNGA. Остальные параметры кроссовера не изменятся.
В пятёрку ТОП вошёл новый чешский кроссовер версии за 1,25 млн руб, французский кроссовер версии Renault Duster, с современным оформлением интерьера, экстерьера. Десятка ТОП представлена также Mercedes-Benz GLS и LADA 4X4. Далее следуют Audi A3 и BMW 3 Series. Замыкает рейтинг BMW Z4.