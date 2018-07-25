Станислав Черчесов попал в шорт-лист FIFA - "Тренер года"

Главный тренер сборной России стал одним из претендентов на звание по версии Всемирной футбольной ассоциации - ФИФА, сообщают в Российском футбольном союзе.В этом году российская сборная впервые за свою историю попала в четвертьфинал чемпионата мира, где в напряженном матче проиграла будущим финалистам - сборной Хорватии.Позже стало известно, что Российский футбольный союз будет просить Минспорта присвоить звания "Заслуженный мастер спорта России" игрокам сборной, а тренерскому штабу - звания "Заслуженный тренер России".Надо отметить, что претендуют на звание "Тренер года" по версии FIFA также Эрнесто Валверде ("Барселона" Испания), Массимилиано Аллегри ("Ювентус" Италия), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити" Англия), Дидье Дешам (сборная Франции), Златко Далич (сборная Хорватии), Зинедин Зидан ("Реал Мадрид" Испания), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Юрген Клопп ("Ливерпуль" Англия), Гарет Саутгейт (сборная Англии), а также Диего Симеоне ("Атлетико Мадрид" Испания).Победителя определит голосование на сайте ФИФА, а обладателя награды "Тренер года" назовут 24 сентября в Великобритании.Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов может возглавить одну из команд бундеслиги. Его контракт с РФС заканчивается в конце этого месяца.