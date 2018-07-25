«Может быть, Ольга приёмная?»: Пользователи Instagram гадают, почему Анна Бузова намного красивее сестры

«Ну, ведь, куколка же! Не то, что сестра!», «Анна так не похожа на свою сестру», «Ольга рядом не стояла. Аня!!!», «Анна симпатичнее и милее сестры)», «Очень милая, вы уж простите за сравнение, вы красивей Оли», - высказываются они.

«Может быть, Ольга приёмная? Почему Анна такая красивая, а её сестра сташилище какое-то?», - гадают подписчики Бузовых, поскольку ничем другим объяснить такое отличие во внешности они не могут.

В комментариях под очередной завораживающей фотографией Ани фолловеры стали гадать, почему девушка значительно симпатичнее Оли, ведь разница в их возрасте не такая уж и большая, всего 2 года.Однако далеко не все считают, что сестры абсолютно непохожи, по их мнению, общие черты лица у них все-таки есть, просто их можно заметить лишь при внимательном сравнении.