«Может быть, Ольга приёмная?»: Пользователи Instagram гадают, почему Анна Бузова намного красивее сестры
Пользователи социальной сети Instagram следящие за жизнью популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и ее младшей сестры Анны заметили, что последняя гораздо красивее и привлекательнее своей знаменитой родственницы.
«Ну, ведь, куколка же! Не то, что сестра!», «Анна так не похожа на свою сестру», «Ольга рядом не стояла. Аня!!!», «Анна симпатичнее и милее сестры)», «Очень милая, вы уж простите за сравнение, вы красивей Оли», - высказываются они.
В комментариях под очередной завораживающей фотографией Ани фолловеры стали гадать, почему девушка значительно симпатичнее Оли, ведь разница в их возрасте не такая уж и большая, всего 2 года.
«Может быть, Ольга приёмная? Почему Анна такая красивая, а её сестра сташилище какое-то?», - гадают подписчики Бузовых, поскольку ничем другим объяснить такое отличие во внешности они не могут.
Однако далеко не все считают, что сестры абсолютно непохожи, по их мнению, общие черты лица у них все-таки есть, просто их можно заметить лишь при внимательном сравнении.