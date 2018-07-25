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«Может быть, Ольга приёмная?»: Пользователи Instagram гадают, почему Анна Бузова намного красивее сестры

Пользователи социальной сети Instagram следящие за жизнью популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и ее младшей сестры Анны заметили, что последняя гораздо красивее и привлекательнее своей знаменитой родственницы.

«Ну, ведь, куколка же! Не то, что сестра!», «Анна так не похожа на свою сестру», «Ольга рядом не стояла. Аня!!!», «Анна симпатичнее и милее сестры)», «Очень милая, вы уж простите за сравнение, вы красивей Оли», - высказываются они.

«Может быть, Ольга приёмная?»: Пользователи Instagram гадают, почему Анна Бузова намного красивее сестры

В комментариях под очередной завораживающей фотографией Ани фолловеры стали гадать, почему девушка значительно симпатичнее Оли, ведь разница в их возрасте не такая уж и большая, всего 2 года.

«Может быть, Ольга приёмная? Почему Анна такая красивая, а её сестра сташилище какое-то?», - гадают подписчики Бузовых, поскольку ничем другим объяснить такое отличие во внешности они не могут.

Однако далеко не все считают, что сестры абсолютно непохожи, по их мнению, общие черты лица у них все-таки есть, просто их можно заметить лишь при внимательном сравнении.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:06
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