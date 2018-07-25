Телезрители «Дома-2» назвали советы мамы Романа Гриценко «странными»

«Мамка Гриценко приехала на «Дом-2» дать странные советы своему отпрыску: «Разница в возрасте и материальное положение не так важны!» Чушь полная!!!. Хорошо мамке, так рассуждать, когда сынок с пустым карманом, без образования и без планов на будущее, кроме, как продать себя подороже. Коротконогий сынок с челюстью вперед заигрался. Уже не соображает, что говорит: «От Пинчук ни внимания, ни заботы.. Поэтому я сомневаюсь..»! А какое тебе внимание и забота от побщей телеведущей? Или все-таки маман лукавит и деньги имеют значение? И в чужой куртке зимой уютнее?», - несколько часов назад написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что не так давно маме одного из самых рейтинговых участников «Дома-2» пришлось посетить Поляну из-за не очень приятного инцидента, в центре которого оказался ее сын.Речь идет о жестокой потасовке Гриценко и Маслова, после которой Роман остался с поломанной рукой в Периметре, а Евгения с серьезными последствиями после драки и вовсе отправили за ворота.На сегодняшний день огромнейшее количество верных фанатов «Дома-2» то и дело активно продолжают обсуждать второй приезд родственницы Романа Гриценко. Некоторым зрителям, как оказалось, не понравилось то, с каким настроем приехала мама участника реалити, а кое-кто не оценил даже советы, которые женщина дала своему сыну.По мнению поклонников телепроекта, мама Романа Гриценко совершила жесткий промах, когда заговорила о взаимоотношениях своего сына и поющей телеведущей Ольги Бузовой.Нужно сказать, что многие телезрители реалити-шоу просто-таки уверены в том, что мама Романа Гриценко совсем скоро появится в Периметре еще раз, так как хочет устроить хорошую и беззаботную жизнь своему сыночку.По мнению поклонников «Дома-2», родственница «альфа-самца» отлично понимает, что может повлиять на Ольгу Бузову, а также на ее категорическое решение не строить отношения с участником телестройки младше себя на 7 лет.