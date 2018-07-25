Социальная сеть «ВКонтакте» затроллила Земфиру, предложив ей спеть песни Ольги Бузовой

Список песен довольно удивительный, так как отличить, к примеру, композицию Бузовой от песен Земфиры крайне легко – в то время как Ольга чаще всего поет про мужчин, любовь и романы, Рамазанова задевает крайне сложные темы, касающиеся глубокой депрессии, неправильных поступков, одиночества, вопрос о гнете сексуальных меньшинств, алчности, скорби и многое другое, что никак не переплетается и не ассоциируется с Бузовой и с другими певицами, чьи песни оказались в плейлисте во «Вконтакте».Плейлист песен появился в одном из сообществ, где администраторы уже успели дать комментарии. По их мнению, это ошибка тех, кто составлял список композиций, ведь представительницу «нового женского рока» в России тяжело перепутать с теми, с кем она оказалась в одном списке. Другие же пользователи более просто отреагировали на ситуацию и уже успели отметить, что ВК «потролили» Земфиру.