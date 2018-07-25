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Социальная сеть «ВКонтакте» затроллила Земфиру, предложив ей спеть песни Ольги Бузовой

В социальной сети «ВКонтакте» имеются плейлисты многих исполнителей, в том числе не обошлось и без известнейшей женской рок-певицы Земфиры. Однако в ее списке песен оказались не только ее композиции, но также ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, а также певиц отечественной эстрады Веры Брежневой, Елены Темниковой, Надежды Дорофеевой, Нюши и даже Насти Каменских.

Социальная сеть «ВКонтакте» затроллила Земфиру, предложив ей спеть песни Ольги Бузовой

Список песен довольно удивительный, так как отличить, к примеру, композицию Бузовой от песен Земфиры крайне легко – в то время как Ольга чаще всего поет про мужчин, любовь и романы, Рамазанова задевает крайне сложные темы, касающиеся глубокой депрессии, неправильных поступков, одиночества, вопрос о гнете сексуальных меньшинств, алчности, скорби и многое другое, что никак не переплетается и не ассоциируется с Бузовой и с другими певицами, чьи песни оказались в плейлисте во «Вконтакте».

Социальная сеть «ВКонтакте» затроллила Земфиру, предложив ей спеть песни Ольги Бузовой

Плейлист песен появился в одном из сообществ, где администраторы уже успели дать комментарии. По их мнению, это ошибка тех, кто составлял список композиций, ведь представительницу «нового женского рока» в России тяжело перепутать с теми, с кем она оказалась в одном списке. Другие же пользователи более просто отреагировали на ситуацию и уже успели отметить, что ВК «потролили» Земфиру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:08
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