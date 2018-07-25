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Несмотря на 3 года брака, родственники Курбана Омарова не приняли Ксению Бородину в свою семью

Несмотря на то, что популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров демонстрируют практически идеальные семейные отношения и полное взаимопонимание, пользователи социальной сети Instagram подозревают, что на самом деле все не так гладко и радужно.

Несколько недель назад Ксения и Курбан вернулись из Турции, где вместе со своими детьми – Марусей, Омаром и Теоной, отметили очередную годовщину своего брака. Однако несмотря на то, что их союзу исполнилось 3 года, родственники Омарова до сих пор не признали Бородину, как свою невестку.

Несмотря на 3 года брака, родственники Курбана Омарова не приняли Ксению Бородину в свою семью

Причем даже наличие всеобщей любимицы Теоны – совместной дочери супругов, никак не повлияло на отношения дагестанской родни и Ксении. К этому выводу подписчики пришли после того, как теледива публично ответила на наводящий вопрос.

«Вы были в Дагестане?», - поинтересовался кто-то из жителей Кавказа, подчеркнув, что в этой Республике семью Бородиной и Омарова очень любят.

Сама ведущая не стала врать и коротко ответила, что в Дагестане не была, сопроводив свои слова плачущими смайликами.

Несмотря на 3 года брака, родственники Курбана Омарова не приняли Ксению Бородину в свою семью

Стоит отметить, что фанаты Ксении вспомнили, что за 3 года брака и сам Курбан навестил родину лишь этой весной, причем в то время, когда жена с дочками отдыхала в Дубае.

По мнению большинства, родственники с трудом приняли выбор Омарова и согласились на встречу с ним, однако находиться в компании Бородиной и ее детей они не захотели, а потому мужчина поехал один, дабы не нагнетать обстановку.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:04
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