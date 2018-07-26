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Ученые обнаружили останки самых больших стоп динозавра

Обнаруженный в 1941 году динозавр, названный Бигфут, оказался единственным обладателем в истории самых огромных стоп. Фрагменты его конечностей обнаружили в слое горных пород, датированных поздним Юрским периодом, в соответствии с формацией Моррисона.

Найдены первые останки были в ходе проведения экспедиции на Вайоминге, район Блэк-Хилс. Прошла почти половина столетия, когда исследователи Канзасского университета, при проведении экспедиции 1998 года, обнаружили крупные кости, принадлежащие стопе динозавра Бигфут. В данном случае указывается родственник брахиозавра - зауропод, который признан, как представитель самого высокого динозавра, до момента открытия завропосейдона.
Ученые обнаружили останки самых больших стоп динозавра


Обнаруженные образцы тщательно исследованы, включая метод трехмерного сканирования, а так же использование других инновационных методик. Анализом занимались палеонтологи Ресурсного центра изучения динозавров Роки-Маунтин. Как показали результаты, последняя обнаруженная стопа представлена самой большой, из всех известных специалистам.

Так же ученые отмечают, что крупные стопы Бигфута, не могут означать его самые большие размеры. Останки стоп некоторых зауроподов не удалось обнаружить, а их бедренные кости во много раз превышали известные размеры Бигфута.

Два года назад, на территории Аргентины найдены останки титанозавра, достигающего в длину размеров, приравненных к трети футбольного поля, при этом вес его равнялся 48 тонн. Данные факты могут указывать на то, что он вполне мог оказаться носителем самых крупных стоп. Данный вид обитал на древней планете на 10 миллионов лет раньше, в отличие от остальных представителей своего рода.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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