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Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2», чтобы отравить жизнь Александра Гобозова и Романа Гриценко

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Николай Должанский хочет вернуться на прославленную телестройку.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что экс-звезда телепроекта, известнейший хедлайнер «Дома-2» Николай Должанский посетил кастинг реалити. Мужчина заявил, что просто-таки желает вернуться в Периметр, чтобы не только отыскать свою любовь, но и повысить рейтинги телешоу.

Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2», чтобы отравить жизнь Александра Гобозова и Романа Гриценко

Как бы то ни было, но огромнейшему количеству преданных поклонников «Дома-2» хорошо известно то, что бывший участник телестройки не так давно официально узаконил свои отношения с одной из своих поклонниц. Вероятней всего, что Должанский, позабыв этот не очень весомый аргумент, решил сделать еще одну попытку найти на проекте свою вторую половинку.

По словам Николай Должанского на «Доме-2» он уже присмотрел себе несколько девушек, за которыми хочет в дальнейшем «приударить». На первом месте, как оказалось, у бывшего участника – Александра Черно. Колю не волнует даже то, что девушка не только состоит в серьезных отношениях, но и совсем скоро выйдет замуж, так как Иосиф Оганесян сделал ей предложение руки и сердца.

Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2», чтобы отравить жизнь Александра Гобозова и Романа Гриценко

Должанский даже заявил, что когда-то, когда Александра находилась еще за Периметром, именно он был ее спонсором. Нужно сказать, что и об Оксане Ряске Николай не позабыл. Многие зрители до сих пор хорошо помнят, что участников ранее связывала своя история.

На втором месте, как выяснилось, у хедлайнера «Дома-2» находится Алиана Гобозова (Устиненко).

На сегодняшний день множество телезрителей реалити-шоу уже принялись делать свои предсказания на очередной приход Николая Должанского в Периметр. Некоторые уверены, что мужчине удастся не только поднять рейтинги «Дома-2», но и стать «альфа-самцом» телепроекта.

Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2», чтобы отравить жизнь Александра Гобозова и Романа Гриценко

«И снова здравствуй! Ну куда он снова лезет то? Надеюсь руководство «Дома-2» откажется в очередной раз возвращать его на проект! Это уже ни в какие рамки не лезет! Должанский явно не поднимет рейтинги реалити!», «А я уверена, что Должанский сможет не только снова стать одни из самых рейтинговых участников, но и с легкостью утрет нос Роману Гриценко! Альфа-самцу телешоу, который возомнил из себя прынца!», «Оххх..Гобозову нужно явно хорошенечко начать уже сейчас готовиться, если Должанский положил глаз на Алиану!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:06
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