Николай Должанский намерен вернуться на «Дом-2», чтобы отравить жизнь Александра Гобозова и Романа Гриценко

«И снова здравствуй! Ну куда он снова лезет то? Надеюсь руководство «Дома-2» откажется в очередной раз возвращать его на проект! Это уже ни в какие рамки не лезет! Должанский явно не поднимет рейтинги реалити!», «А я уверена, что Должанский сможет не только снова стать одни из самых рейтинговых участников, но и с легкостью утрет нос Роману Гриценко! Альфа-самцу телешоу, который возомнил из себя прынца!», «Оххх..Гобозову нужно явно хорошенечко начать уже сейчас готовиться, если Должанский положил глаз на Алиану!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что экс-звезда телепроекта, известнейший хедлайнер «Дома-2» Николай Должанский посетил кастинг реалити. Мужчина заявил, что просто-таки желает вернуться в Периметр, чтобы не только отыскать свою любовь, но и повысить рейтинги телешоу.Как бы то ни было, но огромнейшему количеству преданных поклонников «Дома-2» хорошо известно то, что бывший участник телестройки не так давно официально узаконил свои отношения с одной из своих поклонниц. Вероятней всего, что Должанский, позабыв этот не очень весомый аргумент, решил сделать еще одну попытку найти на проекте свою вторую половинку.По словам Николай Должанского на «Доме-2» он уже присмотрел себе несколько девушек, за которыми хочет в дальнейшем «приударить». На первом месте, как оказалось, у бывшего участника – Александра Черно. Колю не волнует даже то, что девушка не только состоит в серьезных отношениях, но и совсем скоро выйдет замуж, так как Иосиф Оганесян сделал ей предложение руки и сердца.Должанский даже заявил, что когда-то, когда Александра находилась еще за Периметром, именно он был ее спонсором. Нужно сказать, что и об Оксане Ряске Николай не позабыл. Многие зрители до сих пор хорошо помнят, что участников ранее связывала своя история.На втором месте, как выяснилось, у хедлайнера «Дома-2» находится Алиана Гобозова (Устиненко).На сегодняшний день множество телезрителей реалити-шоу уже принялись делать свои предсказания на очередной приход Николая Должанского в Периметр. Некоторые уверены, что мужчине удастся не только поднять рейтинги «Дома-2», но и стать «альфа-самцом» телепроекта.