Марго Овсянникова и Артем Сорока объявили себя парой и у них уже было «волшебство»

«Честно, мне все равно. Ну и что, он уже ходил, все его видели. Что такого, если он еще раз сходит голышом? Мне без разницы… Кстати, он голым недавно выбежал на общую кухню, когда у нас произошел первый секс. Закричал: «Я поволшебничал!». Я посмеялась», - рассказала блондинка.

Публикация от Артём Сорока ДОМ-2 (@artem_soroka) 8 Июл 2018 в 4:07 PDT

Сейчас же все по-другому. Несколько дней назад Интернет облетело видео, на котором Марго и Артем страстно целуются, а после они повторили это вновь, но уже в периметре реалити-шоу. Ребята поняли, что им хорошо вместе, а потому заселились в одну комнату и у них уже было «волшебство».При этом Овсянникову абсолютно не смущает то, что Сорока за последние несколько месяцев уделял неистовой внимание сначала ведущей телестройки Ольге Орловой, а затем Ирине Пинчук. Не настораживает ее и то, что парень очень уж любит полностью оголяться перед публикой.По ее словам, Артем очень удивил ее в постели, и она не ожидала, что он будет настолько хорошим любовником, поэтому в физическом плане у них никаких проблем нет. Сейчас их основная задача – найти общий язык и доказать коллективу серьезность своих намерений.