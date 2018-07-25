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Марго Овсянникова и Артем Сорока объявили себя парой и у них уже было «волшебство»

Участники телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова и Артем Сорока решили попробовать построить отношения. У ребят уже был такой шанс на Острове любви, однако тогда девушка была увлечена Саймоном Марданшином и не разглядела в новеньком парне потенциал.

Сейчас же все по-другому. Несколько дней назад Интернет облетело видео, на котором Марго и Артем страстно целуются, а после они повторили это вновь, но уже в периметре реалити-шоу. Ребята поняли, что им хорошо вместе, а потому заселились в одну комнату и у них уже было «волшебство».

Марго Овсянникова и Артем Сорока объявили себя парой и у них уже было «волшебство»

При этом Овсянникову абсолютно не смущает то, что Сорока за последние несколько месяцев уделял неистовой внимание сначала ведущей телестройки Ольге Орловой, а затем Ирине Пинчук. Не настораживает ее и то, что парень очень уж любит полностью оголяться перед публикой.

«Честно, мне все равно. Ну и что, он уже ходил, все его видели. Что такого, если он еще раз сходит голышом? Мне без разницы… Кстати, он голым недавно выбежал на общую кухню, когда у нас произошел первый секс. Закричал: «Я поволшебничал!». Я посмеялась», - рассказала блондинка.

По ее словам, Артем очень удивил ее в постели, и она не ожидала, что он будет настолько хорошим любовником, поэтому в физическом плане у них никаких проблем нет. Сейчас их основная задача – найти общий язык и доказать коллективу серьезность своих намерений.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:05
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