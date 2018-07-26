Кристина Кузьмина смогла победить рак

В интервью Кристина Кузьмина рассказала, что пять лет назад в первый раз узнала о своём диагнозе. Проведённая операция и лечение помогли актрисе пойти на поправку. Но, когда артистка через некоторое время узнала, что всё ещё больна раком, шок она уже не испытывала, понадеявшись, что это простая ошибка. Длительное время Кристина не могла признаться широкой общественности, что она снова серьёзно больна, потому что эту информацию знали только самые близкие ее люди. Но, побывав в Израиле, а также пройдя курс химиотерапии, у Кузьминой, наконец, стабилизировалось ее состояние.Артистка уверена, что святые земли ей помогли излечиться от этой болезни и победить рак. Однако Кристина предупредила своих фанатов, что точных прогнозов касательно ее состояния здоровья ни один врач дать не может.