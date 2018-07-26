Деми Ловато после передозировки пришла в сознание

Деми Ловато экстренно госпитализировали в окружной госпиталь Лос-Анджелеса. Сейчас двадцатипятилетняя певица пришла в сознание. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. Родные артистки поведали, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Они также отметили, что ранее появившаяся информация действительности не отвечает. Представитель Ловато рассказал, что родственники Деми попросили не распространять о ней слухи, так как для них сейчас наиболее важно, чтобы она выздоровела и восстановилась.Представитель певицы отрицает информацию, что Ловато госпитализировали после передозировки запрещенными веществами. Хотя медики ввели певице налоксон, это препарат, который используют при передозировках наркотиками. Правоохранители, обыскав дом артистки, не обнаружили никаких наркотических веществ. Стало известно, что шесть лет назад Ловато проходила лечение от наркотической зависимости.