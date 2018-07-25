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Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на уход, но Ирина Пинчук не согласна с таким решением

Зрители телепроекта «Дом-2», а также участники телепроекта до сих пор не могут оправиться от драки, которая произошла между Романом Гриценко и Евгением Масловым, поскольку она была очень жестокой.

Решением ведущих провокатора – Женю, временно дисквалифицировали, дабы тот занимался восстановлением своего зрения и размышлял над своим поведением, а вот Рому оставили, полагаясь на то, что это был единичный случай и раньше в драках он замечен не был.

Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на уход, но Ирина Пинчук не согласна с таким решением

Парень раскаялся и пообещал, что впредь такого больше не повторится. Казалось бы ситуацию замяли, однако поклонники реалити-шоу остались недовольны ее исходом и требовали изгнания Гриценко.

Именно поэтому Ольга Бузова, которая всегда номинирует на уход одиночек, заявила, что Рома выставлен на голосование. Но по мнению Ирины Пинчук, это совершенно несправедливо.

Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на уход, но Ирина Пинчук не согласна с таким решением

«Я ни разу не слышала и не видела, чтобы Рома с кем-то дрался. Я никогда не наблюдала агрессивного поведения. Я думаю, что эта драка произошла не только на том фоне, что Маслов спровоцировал, у Ромы был просто накопительный эффект», - заявила она.

Девушке настолько стало жаль своего несостоявшегося бойфренда, что в его конфликте с Женей она обвинила себя, ведь по приходу в периметр начала выносить ему мозг, а также Олю, которая до сих пор не может дать окончательный ответ касательно их отношений.

Ольга Бузова номинировала Романа Гриценко на уход, но Ирина Пинчук не согласна с таким решением

По мнению участницы, ситуация с номинацией Ромы ей была непонятно, так как если и выгонять его, то это надо было делать сразу, вместе с Масловым, а не спустя время, когда все уже про всё забыли.

«Безусловно, он не прав. Но сейчас нет смысла эту тему ворошить. Нужно было сразу решать эту ситуацию», - уверена Пинчук.

Стоит отметить, что пока судьба молодого человека на проекте остается под вопросом, однако мало кто из зрителей верит в то, что его выгонят.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:18
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