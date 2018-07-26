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В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9

Недавно немецкий автобренд Audi, который подконтролен автоконцерну Volkswagen, показал новый свой кроссовер версии Audi Q8. Инженеры теперь принялись разрабатывать следующую версию кроссовера марки.

В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9


Уже давно по сети ходили слухи касательно появления в линейке Audi современного кроссовера Audi Q9. В интернете в настоящее время распространились рендеры будущей новинки. Новая версия Audi Q9 будет полноразмерным, роскошным, а также дорогим. Новинка в рамках рынка за клиентов поборется с BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Range Rover. По всей видимости, в основу новой версии Audi Q9 положат шасси от модели Audi Q8. При этом не исключается, что новая версия может поучить удлиненную базу для размещения 3-го ряда сидений. Эксперты отмечают, что новую версию Audi Q9 могут выпустить к 2020 году.

В недавнем времени на рынок выпустили современный кроссовер Audi Q8, увеличенный в размерах по сравнению с предшественником. Транспортное средство стало достойным соперником версии BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Coupe. Стоит отметить, что версия Audi стала Q8 первым кроссовером в ходе разработки которого использовались современные дизайнерские концепции.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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