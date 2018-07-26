В интернете опубликованы первые рендеры Audi Q9

Недавно немецкий автобренд Audi, который подконтролен автоконцерну Volkswagen, показал новый свой кроссовер версии Audi Q8. Инженеры теперь принялись разрабатывать следующую версию кроссовера марки.
Уже давно по сети ходили слухи касательно появления в линейке Audi современного кроссовера Audi Q9. В интернете в настоящее время распространились рендеры будущей новинки. Новая версия Audi Q9 будет полноразмерным, роскошным, а также дорогим. Новинка в рамках рынка за клиентов поборется с BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Range Rover. По всей видимости, в основу новой версии Audi Q9 положат шасси от модели Audi Q8. При этом не исключается, что новая версия может поучить удлиненную базу для размещения 3-го ряда сидений. Эксперты отмечают, что новую версию Audi Q9 могут выпустить к 2020 году.
В недавнем времени на рынок выпустили современный кроссовер Audi Q8, увеличенный в размерах по сравнению с предшественником. Транспортное средство стало достойным соперником версии BMW X6, а также Mercedes-Benz GLE Coupe. Стоит отметить, что версия Audi стала Q8 первым кроссовером в ходе разработки которого использовались современные дизайнерские концепции.