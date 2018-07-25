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ГМ-растения обнаружат в домашнем воздухе концентрации опасных примесей

Учеными Университета Теннеcси начаты исследовательские работы, которым предстоит открыть новое направление, связанное с созданием генетически модифицированных домашних растений. Появится возможность их использования в ходе отслеживания опасных концентраций веществ, которые могут распространяться по дому. Как предполагают специалисты, получится сделать прообраз трансгенных цветов или кустов, выполняющие роль датчиков.

Специалисты объяснили, что уже разработан соответствующий проект, тема которого - создание трансгенных растений. Они не только будут использоваться в качестве декоративных украшений, но и в роли современного и чрезвычайно полезного датчика. Как предполагается, благодаря генетической модификации, цветы успешно будут реагировать на уровень концентраций загрязненного воздуха в жилище, а результат могут выдавать изменением уровня своего свечения. Из всех соединений, которые станут подконтрольны растениям, особо отмечаются летучие вещества, а так же плесень, радон и многие другие.
ГМ-растения обнаружат в домашнем воздухе концентрации опасных примесей


Как объяснили авторы разработки, ранее уже проводились подобные исследования, но в то время, изменение генома растений позволило добиться реагирования на азот в почве, отображением необычного свечения, наблюдаемое только при помощи специально настроенных фильтров. На основании последних экспериментов, ученые продвинулись значительно дальше, и применили эффекты биосигнализации. Можно сказать, что трансгенные растениями научатся изменять цвет листьев, который будет зависеть от показателей уровня загрязнения в окружающей среде.

Наилучшим вариантом представляется создание большой зеленой стены. Благодаря такому подходу, станет возможно получение более точной информации о чистоте воздуха в своем доме. Специалистами уже начата реализация и продвижение проекта.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:36
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