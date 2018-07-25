ГМ-растения обнаружат в домашнем воздухе концентрации опасных примесей

Специалисты объяснили, что уже разработан соответствующий проект, тема которого - создание трансгенных растений. Они не только будут использоваться в качестве декоративных украшений, но и в роли современного и чрезвычайно полезного датчика. Как предполагается, благодаря генетической модификации, цветы успешно будут реагировать на уровень концентраций загрязненного воздуха в жилище, а результат могут выдавать изменением уровня своего свечения. Из всех соединений, которые станут подконтрольны растениям, особо отмечаются летучие вещества, а так же плесень, радон и многие другие.Как объяснили авторы разработки, ранее уже проводились подобные исследования, но в то время, изменение генома растений позволило добиться реагирования на азот в почве, отображением необычного свечения, наблюдаемое только при помощи специально настроенных фильтров. На основании последних экспериментов, ученые продвинулись значительно дальше, и применили эффекты биосигнализации. Можно сказать, что трансгенные растениями научатся изменять цвет листьев, который будет зависеть от показателей уровня загрязнения в окружающей среде.Наилучшим вариантом представляется создание большой зеленой стены. Благодаря такому подходу, станет возможно получение более точной информации о чистоте воздуха в своем доме. Специалистами уже начата реализация и продвижение проекта.