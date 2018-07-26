С 26 июля в Санкт-Петербурге введут новые ограничения движения транспорта

В период 26-29 июля властями для движения будет закрыта Тобольская улица у дома №1 согласно причины проведения ремонта газопроводов. Будет перекрыто перемещение транспортных средств также в Шведском переулке возле дома 32, потому что там будут производить ремонтные работы фасада здания. Стоит отметить, что действие этого ограничения продлится в период 27 июля - 15 октября. Вследствие прокладывания инженерных сетей с 27 июля по 30 июля перекрыта будет Киевская улица непосредственно от Рыбинской улицы до Заозерной улицы.Правительство в данное время закроет транспортное сообщение от проспекта Металлистов и до улицы Антоновской, вследствие проводимых работ по восстановлению теплосетей.