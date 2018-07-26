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С 26 июля в Санкт-Петербурге введут новые ограничения движения транспорта

На территории Санкт-Петербурга 26 июля заработают новые ограничения по отношению к транспортному передвижению. Данную информацию предоставили в ГАТИ - Государственной административно-технической инспекции.

С 26 июля в Санкт-Петербурге введут новые ограничения движения транспорта


В период 26-29 июля властями для движения будет закрыта Тобольская улица у дома №1 согласно причины проведения ремонта газопроводов. Будет перекрыто перемещение транспортных средств также в Шведском переулке возле дома 32, потому что там будут производить ремонтные работы фасада здания. Стоит отметить, что действие этого ограничения продлится в период 27 июля - 15 октября. Вследствие прокладывания инженерных сетей с 27 июля по 30 июля перекрыта будет Киевская улица непосредственно от Рыбинской улицы до Заозерной улицы.

Правительство в данное время закроет транспортное сообщение от проспекта Металлистов и до улицы Антоновской, вследствие проводимых работ по восстановлению теплосетей.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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