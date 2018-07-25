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Борису Моисееву после Юрмалы поклонники стали желать здоровья

Певец Борис Моисеев так и не поправился после инсульта, который сказался на внешности певца.

Борису Моисееву после Юрмалы поклонники стали желать здоровья


В соцсетях появилось снимки Бориса Моисеева, сделанные в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. На фото шестидесятичетырехлетний артист выглядит уставшим и существенно состарившимся. В 2010 году певец перенес инсульт, после чего перестал выступать. По слухам, Моисеева частично парализовало, а также начались проблемы с речью. Вспомнив все, что пережил исполнитель песен, фанаты стали ему желать здоровья. Они начали подбадривать своего кумира.

Борису Моисееву после Юрмалы поклонники стали желать здоровья


Поклонники надеяться на то, что Моисеев все же в скором времени сможет перебороть последствия перенесшего инсульта и выступать с концертами, порадовав отечественного зрителя своим возвращением.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:26
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