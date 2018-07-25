Борису Моисееву после Юрмалы поклонники стали желать здоровья

В соцсетях появилось снимки Бориса Моисеева, сделанные в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. На фото шестидесятичетырехлетний артист выглядит уставшим и существенно состарившимся. В 2010 году певец перенес инсульт, после чего перестал выступать. По слухам, Моисеева частично парализовало, а также начались проблемы с речью. Вспомнив все, что пережил исполнитель песен, фанаты стали ему желать здоровья. Они начали подбадривать своего кумира.Поклонники надеяться на то, что Моисеев все же в скором времени сможет перебороть последствия перенесшего инсульта и выступать с концертами, порадовав отечественного зрителя своим возвращением.