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Брэд Питт взял детей на съемки новой ленты с Леонардо Ди Каприо

Брэду Питту удается держать баланс между любимой работой и отцовством. Стало известно, что известный голливудский актер проводит время со своими детьми на съемках нового кинофильма с Леонардо Ди Каприо.

Брэд Питт взял детей на съемки новой ленты с Леонардо Ди Каприо


Пятидесятичетырехлетний актер Брэд Питт взял своих детей в Лос-Анджелес, где в настоящее время проходят съемки его новой киноленты «Однажды в Голливуде». В данной картине артист играет совместно с Леонардо Ди Каприо. Но невзирая на плотный график, Питту все же удается уделять внимание своим детям.

Брэд Питт взял детей на съемки новой ленты с Леонардо Ди Каприо


По информации источника, шестеро детей кинозвезды проводят время с Брэдом в Лос-Фелисе. Вокруг дома слышится «веселье и много смеха». Сообщается, что голливудский актер будет со своими наследниками в период с 21 до 29 июля. После они все вернутся обратно к своей матери в Лондон.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:08
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