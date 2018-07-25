Брэд Питт взял детей на съемки новой ленты с Леонардо Ди Каприо

Пятидесятичетырехлетний актер Брэд Питт взял своих детей в Лос-Анджелес, где в настоящее время проходят съемки его новой киноленты «Однажды в Голливуде». В данной картине артист играет совместно с Леонардо Ди Каприо. Но невзирая на плотный график, Питту все же удается уделять внимание своим детям.По информации источника, шестеро детей кинозвезды проводят время с Брэдом в Лос-Фелисе. Вокруг дома слышится «веселье и много смеха». Сообщается, что голливудский актер будет со своими наследниками в период с 21 до 29 июля. После они все вернутся обратно к своей матери в Лондон.