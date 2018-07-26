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Представлен защищенный смартфон за 1990 рублей

На рынок выходит защищенное мобильное устройство Lexand R2 Stone, стоимость которого составляет 1990 рублей. Аппарат наделили защитой от влаги и пыли IP68. Также смартфон защищен от ударов и падений с высоты до 3 трех метров.

Представлен защищенный смартфон за 1990 рублей


Lexand R2 Stone оснащен 1,77-дюймовым TFT-дисплеем. Также имеется возможность установки карты памяти с объемом до 8 Гб и двух карточек SIM. Емкость аккумулятора составляет 1600 мАч. По словам производителей, этого хватит на неделю пользования.

Девайс с весом 141 грамм имеет MP3-плеер, модуль FM-радио, диктофон и другие самые основные функции, которые есть в смартфоне.

Отмечается, что девайс больше всего подходит для людей с активным образом жизни, которые ходят на рыбалку, в походы и занимаются другой подобной деятельностью.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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