Представлен защищенный смартфон за 1990 рублей

Lexand R2 Stone оснащен 1,77-дюймовым TFT-дисплеем. Также имеется возможность установки карты памяти с объемом до 8 Гб и двух карточек SIM. Емкость аккумулятора составляет 1600 мАч. По словам производителей, этого хватит на неделю пользования.Девайс с весом 141 грамм имеет MP3-плеер, модуль FM-радио, диктофон и другие самые основные функции, которые есть в смартфоне.Отмечается, что девайс больше всего подходит для людей с активным образом жизни, которые ходят на рыбалку, в походы и занимаются другой подобной деятельностью.