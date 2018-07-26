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Паук залез под стекло iMac

На сайте YouTube пользователь с именем Тимоти Бьюкенен опубликовал видео, на котором была запечатлена необычная ситуация. Бьюкенен продемонстрировал свой iMac, под стеклом которого появился настоящий паук.

Паук залез под стекло iMac


Было видно, что он живой и двигался прямо между стеклом и матрицей компьютера. Теперь же пользователь не знает, как избавиться от паука, который иногда отвлекает его от работы.

Тимоти Бьюкенен утверждает, что вероятнее всего паук попал в эту полость через вентиляционное отверстие в корпусе компьютера. Таким образом, он оказался между защитным стеклом и дисплеем устройства.

Некоторые люди начали публиковать интересные комментарии под этим видео. Одни считают, что паук обладает высоким интеллектом и отличным вкусом, поскольку выбрал именно продукцию компании Apple. Другие предложили выгнать незваного гостя пылесосом.

 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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