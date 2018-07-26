Паук залез под стекло iMac

Было видно, что он живой и двигался прямо между стеклом и матрицей компьютера. Теперь же пользователь не знает, как избавиться от паука, который иногда отвлекает его от работы.Тимоти Бьюкенен утверждает, что вероятнее всего паук попал в эту полость через вентиляционное отверстие в корпусе компьютера. Таким образом, он оказался между защитным стеклом и дисплеем устройства.Некоторые люди начали публиковать интересные комментарии под этим видео. Одни считают, что паук обладает высоким интеллектом и отличным вкусом, поскольку выбрал именно продукцию компании Apple. Другие предложили выгнать незваного гостя пылесосом.