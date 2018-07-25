Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов возмущен травлей Ольги Бузовой

Напомним, что девушка около двух лет назад начала свою сольную карьеру певицы, и сейчас пользуется необычайной популярностью в России, а также по всей территории СНГ – она готовится к выпуску второго альбома, который, как ожидается, возглавит все российские музыкальные рейтинги.На критику, поступающую как со стороны публики, так и со стороны коллег по шоу-бизнесу знаменитость не реагирует, считая, что оно того не стоит. Однако реагируют ее сторонники.Так, на слова продюсера советской группы «Ласковый май» Андрей Разина, который назвал Ольгу самой бездарной певицей всех времен и нардов отреагировал Роман Архипов. По его словам, Бузова – не бездарность, а хорошая певица, которая является идеальным примером российской эстрады.Кроме того, он отметил, что многие критикуют ее не только из-за отсутствия голоса, но и за неумение танцевать и подавать себя на сцене, но при этом ее постоянно зовут на все шоу, а клипы набирают по миллиону просмотров. Следовательно, Бузова – ни лучше, ни хуже, чем другие звезды. А пример того, что ее песни становятся хитами, лишь доказательство, что она очень трудолюбивый и способный исполнитель и творческий человек.