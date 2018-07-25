В РФ изменят законодательство об ОСАГО

Минфин предложил отменить два коэффициента. Речь идёт о коэффициенте мощности и региональном коэффициенте. Они влияют в данном случае на стоимость предоставляемого свидетельства ОСАГО. Ведомство вместо них предлагает ввести новые коэффициенты, оценивающие манеру вождения автолюбителей. Для этого учитываться будет количество нарушенных автомобилистом правил дорожного движения длительность и частота использования авто, предельная/средняя скорость передвижения. Фиксацию этого будут осуществлять при помощи телематических устройств, непосредственно которыми оснастят авто.Конечная стоимость полиса при этом не должна влиять на стандартный тариф, который установил Центробанк. Среди нововведений следует выделить также появление нескольких типов полиса, которые обладают разными вариантами выплат. Помимо текущих выплат до 500 тыс руб введут полисы, имеющие выплаты 1 – 2 млн руб. Водители также смогут получать страховое свидетельство на период до трех лет.