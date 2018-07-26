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Ольга Бузова заговорила о проекте «Замуж за Бузову»

Ни для кого не секрет, что последние несколько недель популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова проводила в Италии, где проходили съемки проекта «Замуж за Бузову». В Сети было мало подробностей, однако ходили слухи, что на экраны шоу выйдет лишь осенью.

Тем не менее, несколько часов назад девушка опровергла эту информацию, заявив, что проект с ее участием покажут на ТНТ уже в конце этого лета, а именно 26 августа. Она намекнула, что съемки подошли к концу, а потому ей уже не терпится поделиться всеми подробностями с поклонниками.

Ольга Бузова заговорила о проекте «Замуж за Бузову»

«Вы увидите кусочек моей жизни... Увидите меня такой, какой даже я думала, что никогда себя уже не увижу», - написала Оля.

По ее словам, информации, которую ей хочется рассказать, так много, что на ее странице она может попросту не поместиться. Поэтому Бузова порекомендовала подписаться на официальный аккаунт шоу, дабы быть в курсе всех подробностей и первыми узнавать эксклюзивные новости.

Стоит отметить, что поклонники положительно отреагировали на новость, заверив, что они просто изнывают от ожидания проекта с ее участием.

«Обязательно буду смотреть этот просто нереально чудесный проект с такой красавицей как ты», «Жду сильно этот проект», «Очень жду, но смущает название, почему бы не назвать жених для Бузовой», «Ждём с нетерпением! Будем переживать всей страной! Надеюсь, вы встретили того самого», - писали они в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 02:00
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