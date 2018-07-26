Ольга Бузова заговорила о проекте «Замуж за Бузову»

«Вы увидите кусочек моей жизни... Увидите меня такой, какой даже я думала, что никогда себя уже не увижу», - написала Оля.

«Обязательно буду смотреть этот просто нереально чудесный проект с такой красавицей как ты», «Жду сильно этот проект», «Очень жду, но смущает название, почему бы не назвать жених для Бузовой», «Ждём с нетерпением! Будем переживать всей страной! Надеюсь, вы встретили того самого», - писали они в комментариях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 24 Июл 2018 в 5:58 PDT

Тем не менее, несколько часов назад девушка опровергла эту информацию, заявив, что проект с ее участием покажут на ТНТ уже в конце этого лета, а именно 26 августа. Она намекнула, что съемки подошли к концу, а потому ей уже не терпится поделиться всеми подробностями с поклонниками.По ее словам, информации, которую ей хочется рассказать, так много, что на ее странице она может попросту не поместиться. Поэтому Бузова порекомендовала подписаться на официальный аккаунт шоу, дабы быть в курсе всех подробностей и первыми узнавать эксклюзивные новости.Стоит отметить, что поклонники положительно отреагировали на новость, заверив, что они просто изнывают от ожидания проекта с ее участием.