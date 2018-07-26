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В Госдуме принят закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

В рамках третьего чтения представители Госдумы приняли законопроект, который увеличит рекламное время в часовой телепрограмме. Речь идет о повышении лимита с 15 до 20%.

В Госдуме принят закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ


Отмечается, что ранее показатель максимальной продолжительности рекламы в часовой программе составлял 15%, то есть 9 минут эфирного времени. Теперь чиновники хотят увеличить этот показатель до 20%, что означает уже 12 минут рекламы в часовой программе.

Также сообщается, что при круглосуточном вещании на телеканале реклама не должна занимать больше 216 минут эфирного времени. Таким образом, можно утверждать, что суточный предел рекламного времени останется прежним.

Помимо этого закон предусматривает запрет на показ некоторых видов рекламы во время эфира детских телевизионных программ и радиопередач. Здесь речь идет о рекламе алкогольной продукции, военных товаров, лекарств, азартных игр и т.д.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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