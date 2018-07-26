На Крымском мосту уложили первые рельсы

На данный момент специалисты уже начали постепенное формирование железнодорожного пути от Тамани к Керчи. Всего на этом участке необходимо уложить 38 километров путевой решетки и 90 тысяч кубических метров щебня. Также следует сделать по 43 стыка на каждой половине пути.На официальном портале проекта указано, что пролеты Крымского моста будут оборудованы бестыковым плетями с длиной 440 м каждая. Между ними создадут стыки, чтобы компенсировать расширение при высоких температурах. Известно, что допустимые температурные значения находятся в пределах от –27 до +57 градусов Цельсия.