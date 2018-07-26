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На Крымском мосту уложили первые рельсы

Железнодорожная часть Крымского моста была оборудована первыми рельсами. Сообщается, что при укладке путей будет применяться бесстыковочная технология. Благодаря этому поезда смогут передвигаться практически бесшумно и плавно.

На Крымском мосту уложили первые рельсы


На данный момент специалисты уже начали постепенное формирование железнодорожного пути от Тамани к Керчи. Всего на этом участке необходимо уложить 38 километров путевой решетки и 90 тысяч кубических метров щебня. Также следует сделать по 43 стыка на каждой половине пути.

На официальном портале проекта указано, что пролеты Крымского моста будут оборудованы бестыковым плетями с длиной 440 м каждая. Между ними создадут стыки, чтобы компенсировать расширение при высоких температурах. Известно, что допустимые температурные значения находятся в пределах от –27 до +57 градусов Цельсия.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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