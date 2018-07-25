Ксения Собчак похудела благодаря правильному питанию и тренировкам

«И вот я - спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку:)», - написала знаменитость.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 Июл 2018 в 12:31 PDT

Однако на днях теледива окончательно развеяла слухи об ожидании второго ребенка, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором она позирует в обтягивающей футболке и джинсах, чем повергла фанатов в шок.Многие из них удивились, какой на самом деле потрясающей фигурой обладает Ксения и попросили раскрыть секрет стройности. И она действительно рассказала, как ей удалось стать такой худой.Собчак выложила видео, в котором показала, как занимается с тренером в спортзале, а также поведала о тонкостях своего питания.По ее словам, раньше ее подруги твердили, что завтракать необходимо очень плотно, а вот после 19:00 вообще не есть, но режим дня не позволял ей следовать такому графику, поскольку ложится спать она только к 2 часам ночи, а потому уже в 23:00 умирает от голода.Тем не менее тренер, с которым сейчас занимается Ксения сообщил, что вовсе не обязательно не есть после 19:00, можно отменить завтраки, которые, к слову, она и так не любит, а за 4 часа до сна ужинать белковой пищей.Стоит отметить, что многие поблагодарили ее за откровенность, заявив, что обязательно последуют ее примеру, дабы привести свое тело в порядок.