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Ксения Собчак похудела благодаря правильному питанию и тренировкам

Последние несколько месяцев популярной ведущей, журналисту и политическому деятелю Ксении Собчак приписывают беременность, аргументируя тем, что она практически всегда ходит в бесформенной одежде, скрывающей талию и живот.

Однако на днях теледива окончательно развеяла слухи об ожидании второго ребенка, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором она позирует в обтягивающей футболке и джинсах, чем повергла фанатов в шок.

Ксения Собчак похудела благодаря правильному питанию и тренировкам


Многие из них удивились, какой на самом деле потрясающей фигурой обладает Ксения и попросили раскрыть секрет стройности. И она действительно рассказала, как ей удалось стать такой худой.

Собчак выложила видео, в котором показала, как занимается с тренером в спортзале, а также поведала о тонкостях своего питания.

По ее словам, раньше ее подруги твердили, что завтракать необходимо очень плотно, а вот после 19:00 вообще не есть, но режим дня не позволял ей следовать такому графику, поскольку ложится спать она только к 2 часам ночи, а потому уже в 23:00 умирает от голода.

Ксения Собчак похудела благодаря правильному питанию и тренировкам

Тем не менее тренер, с которым сейчас занимается Ксения сообщил, что вовсе не обязательно не есть после 19:00, можно отменить завтраки, которые, к слову, она и так не любит, а за 4 часа до сна ужинать белковой пищей.

«И вот я - спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку:)», - написала знаменитость.

Стоит отметить, что многие поблагодарили ее за откровенность, заявив, что обязательно последуют ее примеру, дабы привести свое тело в порядок.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:54
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