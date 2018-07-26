Музыканты один за другим отказываются ехать на «Нашествие»

В процессе подготовки к фестивалю «Нашествие-2018» стало известно, что в этом году мероприятие не обойдётся без Министерства обороны РФ, с которым сотрудничают организаторы мероприятия. Данное сотрудничество оказалось не по душе многим музыкантам.Однако от участия в рок-фестивале не отказались группы «Кукрыниксы», «СерьГа» и «Алиса». Легенды отечественного рока ничего не имеют против Минобороны. Кроме того представителям групп ничего не известно о мнении тех, кто решил отказаться от выступления в «Нашествии».В этом году рок-фестиваль пройдёт в период с 3 по 5 августа в Тверской области. В программу «Нашествия» входит выступление 150 музыкальных коллективов, в их числе группы «Ленинград», «Пикник», «Ария» и другие.