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Музыканты один за другим отказываются ехать на «Нашествие»

Рок-фестиваль «Нашествие» стремительно теряет участников. Несколько музыкальных коллективов отказались принимать участие в фестивале, в числе которых группы «Элизиум» и «Порнофильмы».

Музыканты один за другим отказываются ехать на «Нашествие»


В процессе подготовки к фестивалю «Нашествие-2018» стало известно, что в этом году мероприятие не обойдётся без Министерства обороны РФ, с которым сотрудничают организаторы мероприятия. Данное сотрудничество оказалось не по душе многим музыкантам.

Однако от участия в рок-фестивале не отказались группы «Кукрыниксы», «СерьГа» и «Алиса». Легенды отечественного рока ничего не имеют против Минобороны. Кроме того представителям групп ничего не известно о мнении тех, кто решил отказаться от выступления в «Нашествии».

В этом году рок-фестиваль пройдёт в период с 3 по 5 августа в Тверской области. В программу «Нашествия» входит выступление 150 музыкальных коллективов, в их числе группы «Ленинград», «Пикник», «Ария» и другие.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 01:00
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