Hyundai раскрыл подробности касательно нового Santa Fe для России

Четвертую генерацию Hyundai Santa Fe оснащают силовыми агрегатами G4KJ-5, а также G4KE-5. Двигатели будут иметь объём в 2,4 литра, генерируя 188 л.с. и 171 л.с. соответственно. В Российской Федерации в качестве трансмиссии предложат АКПП, а также МКПП на 6 скоростей. В свою очередь более мощный двигатель работает на АИ-95. При этом другой может работать на АИ-92. Доступен также дизельный 2,2-литровый двигатель на 200 л.с. Мотор работает с 6МКПП, а также с новой 8АКПП. Продавать будут семиместное исполнение версии Hyundai Santa Fe, имеющее удлинённую базу колес на 65 мм. В РФ раньше предлагали непосредственно пятиместный кроссовер.В ПТС доступным является не только модель с полным приводом. Но привод на 2 колеса, является не сочетаемым с бензиновыми силовыми установками с АКПП.