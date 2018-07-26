Hyundai раскрыл подробности касательно нового Santa Fe для России
Hyundai разработал для авторынка России кроссовер Santa Fe четвёртой генерации. Его представят во время московского автосалона. Представители автобренда раскрыли все подробности касательно оснащения внедорожника.
Четвертую генерацию Hyundai Santa Fe оснащают силовыми агрегатами G4KJ-5, а также G4KE-5. Двигатели будут иметь объём в 2,4 литра, генерируя 188 л.с. и 171 л.с. соответственно. В Российской Федерации в качестве трансмиссии предложат АКПП, а также МКПП на 6 скоростей. В свою очередь более мощный двигатель работает на АИ-95. При этом другой может работать на АИ-92. Доступен также дизельный 2,2-литровый двигатель на 200 л.с. Мотор работает с 6МКПП, а также с новой 8АКПП. Продавать будут семиместное исполнение версии Hyundai Santa Fe, имеющее удлинённую базу колес на 65 мм. В РФ раньше предлагали непосредственно пятиместный кроссовер.
В ПТС доступным является не только модель с полным приводом. Но привод на 2 колеса, является не сочетаемым с бензиновыми силовыми установками с АКПП.