Уфолог нашёл на Луне изумрудный город
Известный уфолог Скотт Уоринг нашёл на Луне изумрудный город. По мнению специалиста, снимки поверхности объекта снова доказывают, что NASA от нас многое скрывает.
Уфолог Скотт Уоринг в очередной раз потряс своих подписчиков. Специалист разместил на своём Youtube-канале видео, которое демонстрирует наличие на поверхности Луны изумрудного города. Сторонники теории заговора отмечают, что зелёные купола на самом деле могут украшать здания в поселении инопланетян. Если это на самом деле так, то специалисты NASA должны были потратить много денег, чтобы скрыть этот город от человечества.
Большинство пользователей отнеслись с юмором к известиям об изумрудном городе на Луне. Они высказали предположение, раз город из известной сказки есть, то где-то по поверхности спутника Земли должны прогуливаться и сами герои: Элли, железный дровосек, чучело и лев. К большому сожалению подписчиков, эти персонажи ещё не были найдены на Луне.
Уфолог Скотт Уоринг в очередной раз потряс своих подписчиков. Специалист разместил на своём Youtube-канале видео, которое демонстрирует наличие на поверхности Луны изумрудного города. Сторонники теории заговора отмечают, что зелёные купола на самом деле могут украшать здания в поселении инопланетян. Если это на самом деле так, то специалисты NASA должны были потратить много денег, чтобы скрыть этот город от человечества.
Большинство пользователей отнеслись с юмором к известиям об изумрудном городе на Луне. Они высказали предположение, раз город из известной сказки есть, то где-то по поверхности спутника Земли должны прогуливаться и сами герои: Элли, железный дровосек, чучело и лев. К большому сожалению подписчиков, эти персонажи ещё не были найдены на Луне.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:45