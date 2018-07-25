Уфолог нашёл на Луне изумрудный город

Уфолог Скотт Уоринг в очередной раз потряс своих подписчиков. Специалист разместил на своём Youtube-канале видео, которое демонстрирует наличие на поверхности Луны изумрудного города. Сторонники теории заговора отмечают, что зелёные купола на самом деле могут украшать здания в поселении инопланетян. Если это на самом деле так, то специалисты NASA должны были потратить много денег, чтобы скрыть этот город от человечества.Большинство пользователей отнеслись с юмором к известиям об изумрудном городе на Луне. Они высказали предположение, раз город из известной сказки есть, то где-то по поверхности спутника Земли должны прогуливаться и сами герои: Элли, железный дровосек, чучело и лев. К большому сожалению подписчиков, эти персонажи ещё не были найдены на Луне.