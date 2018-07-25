«Любой наркоз может стать последним»: Егор Холявин о смерти женщины после интимной пластики

Недавно погибла 39-летняя жительница Киргизии. Пожелавшая сделать интимную пластику. Сердце женщины не выдержало укола лидокаина.Следствие по факту смерти пациентки установило, что клиника не имеет лицензии на проведении подобных операций.Егор Холявин имеет богатый опыт пластических операций, но тем нее признает, что вся ответственность за его здоровье лежит на нем.Нужно отметить, что интимная пластика сейчас приобретает большой спрос и многие люди таким образом исправляют недостатки тела, полученные от природы, но определенная доля риска при этом существует всегда.