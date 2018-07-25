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«Любой наркоз может стать последним»: Егор Холявин о смерти женщины после интимной пластики

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин, поделавший стать «первым русским Кеном» и перенесший 16 хирургических вмешательств, призвал всех внимательнее относиться к своему здоровью.

Недавно погибла 39-летняя жительница Киргизии. Пожелавшая сделать интимную пластику. Сердце женщины не выдержало укола лидокаина.

«Любой наркоз может стать последним»: Егор Холявин о смерти женщины после интимной пластики

Следствие по факту смерти пациентки установило, что клиника не имеет лицензии на проведении подобных операций.

Егор Холявин имеет богатый опыт пластических операций, но тем нее признает, что вся ответственность за его здоровье лежит на нем.

«Любой наркоз может стать последним»: Егор Холявин о смерти женщины после интимной пластики

Нужно отметить, что интимная пластика сейчас приобретает большой спрос и многие люди таким образом исправляют недостатки тела, полученные от природы, но определенная доля риска при этом существует всегда.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:08
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