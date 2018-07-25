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Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной

Ирина Шейк выложила в интернет фотографию, на которой она запечатлена в полумраке. При этом модель позирует в ванной комнате в красивом нижнем белье, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной


На своей странице в Instagram супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенную фотографию из ванной. Девушка позирует в новом нижнем белье серого цвета. В описании к данному снимку Ирина написала: ««Одержимая треугольным бюстгальтером».

Стоить отметить, что фотография не самого лучшего качества и сделана в полумраке, однако подписчиков это ни капли не смутило. Поклонники Ирины Шейк оценили все детали её фигуры, восхищаясь прекрасной физической формой и идеальными параметрами модели.

В комментариях подписчики оставили большое количество комплиментов. За считанные часы пост набрал несколько тысяч «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:10
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