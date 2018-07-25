Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 24 Июл 2018 в 7:05 PDT

На своей странице в Instagram супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенную фотографию из ванной. Девушка позирует в новом нижнем белье серого цвета. В описании к данному снимку Ирина написала: ««Одержимая треугольным бюстгальтером».Стоить отметить, что фотография не самого лучшего качества и сделана в полумраке, однако подписчиков это ни капли не смутило. Поклонники Ирины Шейк оценили все детали её фигуры, восхищаясь прекрасной физической формой и идеальными параметрами модели.В комментариях подписчики оставили большое количество комплиментов. За считанные часы пост набрал несколько тысяч «лайков».