Учёные обучили ИИ определять смерть человека по снимку глаза

Учёные разработали ИИ, способный распознать сетчатку мёртвого человека. В основе разработки лежит принцип действия свёрточной нейросети VGG-16, используемой для распознавания изображений. Во время обучения алгоритма использовались базы данных, содержащие фотографии глаз как мёртвых, так и живых людей.ИИ смог определить смерть человека с 99% точностью. Учёные отмечают, что системе трудно распознать радужку человека, умершего меньше пяти часов назад, так как изменения, вызванные смертью, ещё не коснулись глаз. Разработчики уверены, что созданный алгоритм позволит сделать систему безопасности ещё более надёжной и защитит от попытки взлома с помощью сетчатки глаза умершего человека.