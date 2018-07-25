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По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела минимум на 10 лет

Бессменной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной 35 лет, однако на снимке, который она опубликовала несколько дней назад, по мнению поклонников, ей и 25 не дашь.

Речь идет о фото, где знаменитость позирует в белой толстовке с изображением тигра и с хвостиком на голове.

По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела минимум на 10 лет

Подписчики теледивы привыкли видеть ее в строгих платьях или костюмах, в которых она выглядит очень статусно, а потому фотография, где она стоит в обычной толстовке очень порадовала их.

«Как девочка 18 лет», «Красивая очень Ксю. Цвет лица очень понравился и как волосы уложены)», «Молодеете, с каждым разом, молодец!», «Как будто 20 лет) классное фото», «Вы прям девочка-девочка, такая милая», «Очень юно смотритесь! Прям девочка!», «Ксюха, девочка 13-ти лет», - высказались фанаты в комментариях.

Стоит отметить, что Ксении безусловно льстят такие слова, поскольку она является успешной женщиной, женой и мамой двоих дочек.

По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела минимум на 10 лет
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:57
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