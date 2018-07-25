По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела минимум на 10 лет

«Как девочка 18 лет», «Красивая очень Ксю. Цвет лица очень понравился и как волосы уложены)», «Молодеете, с каждым разом, молодец!», «Как будто 20 лет) классное фото», «Вы прям девочка-девочка, такая милая», «Очень юно смотритесь! Прям девочка!», «Ксюха, девочка 13-ти лет», - высказались фанаты в комментариях.

Речь идет о фото, где знаменитость позирует в белой толстовке с изображением тигра и с хвостиком на голове.Подписчики теледивы привыкли видеть ее в строгих платьях или костюмах, в которых она выглядит очень статусно, а потому фотография, где она стоит в обычной толстовке очень порадовала их.Стоит отметить, что Ксении безусловно льстят такие слова, поскольку она является успешной женщиной, женой и мамой двоих дочек.