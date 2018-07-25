Экс-участница «Дома-2» Александра Артемова продемонстрировала поклонникам бомбический образ

«Очень красивая! Просто нереальная! Сашуль, обожаю вашу семью с Женей! Каждый день слежу за вашими социальными сетями! Вы крутая пара!», «Как же красиво! Красавица в таком красивом наряде! Чтобы кто не говорил, но зачастую именно человек красит ту или иную вещь!», «Артемова, ну ты вообще красоткой стала после замужества! Прям глаз не отвести! Красавица и умница! Вам с Женей только наследников не хватает!», - продолжают писать в Сети преданные поклонники Александры Артемовой.

Публикация от 𝕃𝕆𝕍𝔸 𝕃𝕆𝕍𝔸 BRAND ♡ MᎾᏚᏟᎾW (@lovalova) 16 Июл 2018 в 7:11 PDT

Несмотря на то, что Александра довольно давно не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью по-прежнему активно продолжают наблюдать многочисленные зрители.Каждый день Артемова радует своих верных фанатов, наполняя личный микроблог свежими и невероятно красивыми фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.На днях в социальной сети Инстаграм появилась видеозапись, на кадрах которой экс-звезда популярного телепроекта России демонстрирует просто нереальной красоты образ. Стоит отметить, что новый стиль Александры Артемовой настолько сильно понравился ее верным фанатам, что всего за несколько минут ролик посмотрело больше 30 тысяч людей.На сегодняшний день видео оценило почти 86 тысяч пользователей Сети, многие из которых оставили под ним приятные слова, адресованные знаменитой участнице «Дома-2».Стоит напомнить, что Александра Артемова не так давно стала законной супругой Евгения Кузина. Невзирая на то, что многие недоброжелатели парочки были уверены, что молодые люди, уйдя за Периметр, сразу же расстанутся, этого до сих пор так и не произошло.Более того, спустя полгода счастливого брака, в Интернете начали активно появляться слухи о том, что девушка совсем скоро подарит своему любимому супругу ребенка. Некоторым злопыхателям казалось, что Александра просто набрала несколько лишних килограммов, а кто-то и вовсе умудрялся рассмотреть у Артемовой округлившийся животик.Как бы то ни было, но до сегодняшнего дня официального подтверждения того, что Александра и Евгений ждут появления на свет общего малыша, так и не было сделано. Да и фотографии и видеозаписи, которые семейство публикует в личных микроблогах говорят лишь о том, что информация о беременности Артемовой была очередной уткой.