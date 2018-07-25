Учёные: ИИ обнаружил на Земле 200 неизвестных метеоритных кратеров

На данный момент на Земле насчитывается 190 кратеров от падений метеоритов. Учёные доказали, что это только половина из всех образований, находящихся на планете. ИИ указал специалистам на ещё 200 кратеров, кроме того, он помог рассчитать возможный диаметр этих образований.Учёные отмечают, что найденные ИИ метеоритные кратеры имеют небольшие размеры. Полученные данные совпадает с количеством образований, чей кратер превышает 10 метров. Специалисты продолжают открывать объекты, указывающие на столкновение планеты с космическими телами. Не так давно учёные объявили об обнаружении кратеров в Австралии и Саудовской Аравии. В связи с этим, количество указанных ИИ метеоритных кратеров может быть правдивым.