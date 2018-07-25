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Беременная Катя Самбука вышла замуж

Интернет пестрит фотографиями, на которых беременная Катя Самбука выходит замуж за голландского певца Алекса Симонса. Поклонники уже начали поздравлять звезду, но тут выяснилось, что бракосочетание липовое.

Беременная Катя Самбука вышла замуж


На самом деле оказалось, что фотографии, на которых запечатлён момент, как голландский певец надевает беременной Кати Самбуки кольцо на палец, это всего лишь кадры из нового клипа на песню «Глупая».

В сюжете видеоклипа высмеивают глупых девчонок, которые уверены в том, что красота является результатом пластического хирурга. Алекс Симонс в клипе меняет несколько образов, в результате он становится благочестивым семьянином.

Видеоклип выполнен в стиле 80-х годов прошлого века и заметно отличается от предыдущих работ певца. Главные герои клипа призывают поклонников научиться любить себя такими, какими они есть от природы.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 23:15
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