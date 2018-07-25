Учёные: Инопланетяне пытаются высосать энергию Солнца

Учёные полагают, что инопланетяне могли полностью израсходовать все доступные ресурсы энергии в своём мире. Эта причина объясняет частые визиты кораблей пришельцев в Солнечную систему. Уфологи уверены, что специалисты NASA уже засекли попытки внеземных цивилизаций высосать энергию из Солнца, но продолжают держать это в тайне от общественности.В Сети неоднократно появлялись ролики, на которым можно увидеть, что рядом с Солнцем находятся неопознанные объекты. Уфологи опасаются, что ресурсы нашего светила могут стать объектом для начала межгалактической войны пришельцев, в которой пострадают жители Земли. Пока человечеству нечем противостоять инопланетным "вампирам", вполне возможно, что люди вскоре и сами начнут использовать энергию Солнца в качестве топлива для космических кораблей.