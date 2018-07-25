Учёные: Инопланетяне пытаются высосать энергию Солнца
Уфологи заметили, что Солнечную систему всё чаще стали посещать инопланетные корабли. Согласно одной из версий учёных, пришельцы пытаются высосать энергию из Солнца.
Учёные полагают, что инопланетяне могли полностью израсходовать все доступные ресурсы энергии в своём мире. Эта причина объясняет частые визиты кораблей пришельцев в Солнечную систему. Уфологи уверены, что специалисты NASA уже засекли попытки внеземных цивилизаций высосать энергию из Солнца, но продолжают держать это в тайне от общественности.
В Сети неоднократно появлялись ролики, на которым можно увидеть, что рядом с Солнцем находятся неопознанные объекты. Уфологи опасаются, что ресурсы нашего светила могут стать объектом для начала межгалактической войны пришельцев, в которой пострадают жители Земли. Пока человечеству нечем противостоять инопланетным "вампирам", вполне возможно, что люди вскоре и сами начнут использовать энергию Солнца в качестве топлива для космических кораблей.
Учёные полагают, что инопланетяне могли полностью израсходовать все доступные ресурсы энергии в своём мире. Эта причина объясняет частые визиты кораблей пришельцев в Солнечную систему. Уфологи уверены, что специалисты NASA уже засекли попытки внеземных цивилизаций высосать энергию из Солнца, но продолжают держать это в тайне от общественности.
В Сети неоднократно появлялись ролики, на которым можно увидеть, что рядом с Солнцем находятся неопознанные объекты. Уфологи опасаются, что ресурсы нашего светила могут стать объектом для начала межгалактической войны пришельцев, в которой пострадают жители Земли. Пока человечеству нечем противостоять инопланетным "вампирам", вполне возможно, что люди вскоре и сами начнут использовать энергию Солнца в качестве топлива для космических кораблей.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:00